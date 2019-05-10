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Трамп назвал кандидатуру на пост главы Пентагона

Новости » Политика    10.05.2019 - 05:34
Трамп назвал кандидатуру на пост главы Пентагона
Фото:Трамп и Шанахан (twitter.com/Great9ija)

Это бывший руководитель компании Boeing Co Патрик Шанахан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-сектретаря Белого дома Сару Сандерс.

Шанахан является бывшим руководителем компании Boeing Co. Отмечается, что "за последние несколько месяцев Шанахан доказал, что он достаточно квалифицирован, чтобы и возглавлять министерство".

По данным Reuters, Шанахан был под следствием генерального инспектора Пентагона за то, что якобы требовал преференциального обращения с Boeing Co в Пентагоне. Однако недавно с него были сняты обвинения в правонарушениях.

Напомним, в январе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа тогда рассматривала другую кандидатуру - экс-сенатора от штата Вирджиния Джима Уэбба. Кроме того, он при президенте Рейгане был первым помощником министра обороны.

Отметим, что также Трамп ранее заявлял, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США.

Перед этим президент США заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.

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