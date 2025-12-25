"Імперська пухлина голови": в МЗС різко відреагували на стенограму розмови Путіна та Буша

"Путін заперечив право України на існування у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції Гідності, яку він часто звинувачує як "корінну причину" війни. Першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах", - написав речник МЗС на своїй сторінці в соцмережі Х.

Під час розмови у 2001 році Путін заявив, що вступ України до НАТО неминуче створить конфлікт між Росією та США. На запитання Буша "чому" він відповів, що Україна - "штучно створена складна держава", яка нібито не є сформованою нацією.

За словами Путіна, Україна була "зібрана" з територій інших держав:

західні регіони , за його твердженням, після Другої світової війни відійшли від Польщі, Румунії та Угорщини;

, за його твердженням, після Другої світової війни відійшли від Польщі, Румунії та Угорщини; східні області нібито були передані з Росії у 1920–1930-х роках;

нібито були передані з Росії у 1920–1930-х роках; Крим, як він зазначив, був переданий Україні у 1956 році.

Крім того, Путін наполягав, що третина населення України - росіяни, а значна частина громадян начебто сприймає НАТО як ворожий альянс.

У 2008 році, під час нової зустрічі з Бушем, риторика Кремля залишилася ідентичною. Путін знову назвав Україну "штучною державою", прогнозував розкол країни та прямо погрожував створенням проблем у відповідь на розширення НАТО.

"Росія працюватиме над тим, щоб запобігти розширенню НАТО. Росія постійно створюватиме тут проблеми", - заявив тоді російський диктатор, ставлячи під сумнів сам сенс можливого членства України в Альянсі.

Опубліковані документи вкотре спростовують кремлівський наратив про те, що війна проти України стала реакцією на Революцію Гідності 2014 року чи "помилки Заходу".

Насправді, як свідчать стенограми, заперечення української державності було частиною світогляду Путіна щонайменше з початку 2000-х років.

Ці ж тези - про "штучну державу", "розкол України" та "загрозу з боку НАТО" - згодом лягли в основу ультиматумів Кремля Заходу, анексії Криму у 2014 році, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення у 2022 році.