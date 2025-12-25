"Имперская опухоль головы": в МИД резко отреагировали на стенограмму разговора Путина и Буша

"Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции Достоинства, которую он часто обвиняет как "коренную причину" войны. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах", - написал представитель МИД на своей странице в соцсети Х.

Во время разговора в 2001 году Путин заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно создаст конфликт между Россией и США. На вопрос Буша "почему" он ответил, что Украина - "искусственно созданное сложное государство", которое якобы не является сформированной нацией.

По словам Путина, Украина была "собрана" из территорий других государств:

западные регионы , по его утверждению, после Второй мировой войны отошли от Польши, Румынии и Венгрии;

, по его утверждению, после Второй мировой войны отошли от Польши, Румынии и Венгрии; восточные области якобы были переданы из России в 1920-1930-х годах;

якобы были переданы из России в 1920-1930-х годах; Крым, как он отметил, был передан Украине в 1956 году.

Кроме того, Путин настаивал, что треть населения Украины - русские, а значительная часть граждан якобы воспринимает НАТО как враждебный альянс.

В 2008 году, во время новой встречи с Бушем, риторика Кремля осталась идентичной. Путин снова назвал Украину "искусственным государством", прогнозировал раскол страны и прямо угрожал созданием проблем в ответ на расширение НАТО.

"Россия будет работать над тем, чтобы предотвратить расширение НАТО. Россия постоянно будет создавать здесь проблемы", - заявил тогда российский диктатор, ставя под сомнение сам смысл возможного членства Украины в Альянсе.

Опубликованные документы в очередной раз опровергают кремлевский нарратив о том, что война против Украины стала реакцией на Революцию Достоинства 2014 года или "ошибки Запада".

На самом деле, как свидетельствуют стенограммы, отрицание украинской государственности было частью мировоззрения Путина как минимум с начала 2000-х годов.

Эти же тезисы - об "искусственном государстве", "расколе Украины" и "угрозе со стороны НАТО" - впоследствии легли в основу ультиматумов Кремля Западу, аннексии Крыма в 2014 году, войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в 2022 году.