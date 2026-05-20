"Імперія дронів" захищатиме Білий дім, - пообіцяв Трамп

Трамп з гордістю показав журналістам будівельний майданчик бальної зали, яку вже почали прибудовувати до Білого дому. Він назвав нову залу "чимось неймовірним", але розкіш тут не головне. Споруда, за словами президента, виконуватиме роль бойового щита.

"На даху у нас буде найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили", – заявив Трамп.

Звичайно, журналісти хотіли знати більше, адже їх цікавили деталі захисту. Трамп заінтригував відповіддю і сказав, що найважливіші об’єкти приховані від очей.

"Нижня частина бальної зали набагато складніша, ніж верхня", – пояснив він.

За словами Трампа, під будівлею розташовані надважливі приміщення, про які він не може сказати. Президент наголосив на важливості прихованої інфраструктури:

"Ви не бачите поверхів, які знаходяться тут, внизу. А там є дуже, дуже важливі кімнати, дуже, найважливіші. Це була єдина можливість для військових щось зробити".

Проте Трамп окремо зупинився на характеристиках об’єкта:

"Дах, захищений від дронів, знову ж таки, все герметично, і все це, що ви бачите, повністю герметично, і ми використовуємо його як порт для дронів, ви можете мати там необмежену кількість дронів, і дрони – це те, що зараз відбувається".