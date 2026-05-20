"Империя дронов" будет защищать Белый дом, - пообещал Трамп

Трамп с гордостью показал журналистам строительную площадку бального зала, который уже начали пристраивать к Белому дому. Он назвал новый зал "чем-то невероятным", но роскошь здесь не главное. Сооружение, по словам президента, будет выполнять роль боевого щита.

"На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели", - заявил Трамп.

Конечно, журналисты хотели знать больше, ведь их интересовали детали защиты. Трамп заинтриговал ответом и сказал, что самые важные объекты скрыты от глаз.

"Нижняя часть бального зала гораздо сложнее, чем верхняя", - пояснил он.

По словам Трампа, под зданием расположены сверхважные помещения, о которых он не может сказать. Президент подчеркнул важность скрытой инфраструктуры:

"Вы не видите этажей, которые находятся здесь, внизу. А там есть очень, очень важные комнаты, очень, самые важные. Это была единственная возможность для военных что-то сделать".

Однако Трамп отдельно остановился на характеристиках объекта:

"Крыша, защищенная от дронов, опять же, все герметично, и все это, что вы видите, полностью герметично, и мы используем его как порт для дронов, вы можете иметь там неограниченное количество дронов, и дроны - это то, что сейчас происходит".