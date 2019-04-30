Император Японии Акихито официально отрекся от престола

125-й император Японии Акихито отрекся от престола в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" Императорского дворца в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Главная "Церемония отречения" состоялась в Императорском дворце перед 300 людьми, включая премьер-министра Синдзо Абэ, наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.

Имперские камергеры несли государственные и частные печати в зал вместе со священным мечом и драгоценным камнем, которые считаются символами императорской семьи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп станет первым иностранным гостем нового императора Японии. Трамп и первая леди Мелания Трамп совершат государственный визит в Японию в конце мая.

Отметим, наследный принц 59-летний Нарухито вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра - эпоха Рэйва.