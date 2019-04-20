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Трамп станет первым гостем нового японского императора

Новости » Политика    20.04.2019 - 03:28
Трамп станет первым гостем нового японского императора
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп посетит Японию

Президент США Дональд Трамп станет первым иностранным гостем  нового имератора Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, новый император Японии еще не вступил на престол.

Так, нынешний император Акихито, 85 лет, уйдет в отставку в конце этого месяца, став первым японским императором, который отречется в современной истории. Его заменит 59-летний сын, принц Нарухито.

Трамп и первая леди Мелания Трамп совершат государственный визит в Японию в конце мая, став первыми официальными иностранными гостями Нарухито.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается посетить Японию с официальным визитом в мае 2019 года.

Ожидается, что глава Белого дома проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Визит американского лидера продлится с 25 по 28 мая.

РБК-Украина писало, что премьер Японии Синдзо Абэ номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

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