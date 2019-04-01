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В Японии объявили название эры правления нового императора

Новости » Общество    01.04.2019 - 07:41
В Японии объявили название эры правления нового императора
Фото: секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга (twitter.com/yeesha_ye)

Правление нового императора Японии пройдет в эпоху Рэйва

В Японии назвали эпоху правления нового императора страны - эпоху Рэйва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

Название эпохи впервые в истории Японии огласили заранее. Наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет, вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра.

На церемонии главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга поднял табличку с двумя иероглифами, которые можно перевести как "порядок и гармония". Более точное толкование позже разъяснит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эти два иероглифа в Японии позже будуть использоваться при чеканке монет и производстве календарей.

Название эпохи, в которую предстоит править кронпринцу Нарухито, утвердил совет из почетных членов японского общества, среди которых маститые ученые, эксперты, писатели и влиятельные представители деловых кругов.

Нынешняя эра Хэйсэй (в переводе - установление мира), началась 7 января 1989 года. Император Акихито, правящий все это время, отречется от престола 30 апреля.

Напомним, два года назад речь императора Японии Акихито 23 декабря 2017 года собрала рекордное количество человек.

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