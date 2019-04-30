Імператор Японії Акіхіто офіційно відрікся від престолу

125-й імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу в залі "Сэйдэн Мацу-но-ма" Імператорського палацу в Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Головна "Церемонія зречення" відбулася в Імператорському палаці перед 300 людьми, включаючи прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наслідного принца Нарухіто і наслідної принцеси Масако.

Імперські камергери несли державні і приватні печатки в зал разом зі священним мечем і дорогоцінним камінням, які вважаються символами імператорської сім'ї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стане першим іноземним гостем нового імператора Японії. Трамп і перша леді Меланія Трамп здійснить державний візит до Японії в кінці травня.

Зазначимо, наслідний принц 59-річний Нарухіто вступить на престол 1 травня. Після цього в країні почне діяти нова ера - епоха Рейву.