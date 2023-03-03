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Імовірність запуску "Кинжалів" з російських винищувачів знизилася без літака А-50, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: ймовірність запуску "Кинджалів" з російських винищувачів знизилася без літака А-50 (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Імовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет із російських винищувачів МіГ-31К знизилася через відсутність літака-розвідника А-50, який був пошкоджений через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що сьогодні по всій Україні оголошували повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. Моніторингові групи повідомляли про зліт МіГ-31К ВКС РФ.

При цьому "Гаюн" зазначає, що виліт потенційного носія ракет "Кинжал" проходив без літака-розвідника ДРЛО А-50У.

Так, МіГ злетів з аеродрому "Мачуліщі" о 09:00 і приземлився об 11:01. Разом із ним злітав винищувач супроводу з аеродрому "Барановичі".

"Однак через відсутність у небі над Білоруссю ДРЛО А-50У, ймовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал" з МіГ-31К ВКС РФ трохи знизилася", - додають у "Гаюні".

Так, нагадується, що завданням літака А-50У є розвідка півночі України, зокрема, для виявлення роботи засобів ППО та авіації у повітрі, а також, щоб МіГ-31К, за потреби, міг безпечно для себе та "у відповідний момент" запустити ракету в обхід ППО.

Нагадаємо, що російський літак А-50 атакували безпілотники. Учора літак вилетів з Білорусі і перетнув кордон із Росією. Ймовірно, він прямує на Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

За інформацією "Ганю", відлітаючи з Білорусі, ДРЛО йшов на низькій висоті до 4 км, яка вважається безпечною для екіпажу у разі розгерметизації у польоті.

Крім того, разом з А-50У з Білорусі відлетів і Ан-26 ВКС РФ, він також подався до Таганрогу.

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