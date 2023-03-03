По всій Україні оголошена тривога, в мережі пишуть про зліт авіації РФ

В Україні сьогодні, 3 березня оголошена масштабна повітряна тривога. Тим часом моніторингові групи фіксують зліт російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 09:17 мапа тривог виглядає таким чином:

Що відомо про загрозу

За даними моніторингових груп, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати й російські винищувачі Су-30СМ.

Варто зазначити, що наразі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні три ракетоносії, а їх загальний залп - 16 ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" не повідомили, у Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому не виключили, що масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.

Також ми писали, що російські окупанти вирішили змінити тактику завдання ракетних ударів, що дозволяє їм дещо економити свої запаси.

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