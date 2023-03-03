Вероятность запуска "Кинжалов" с российских истребителей снизилась без самолета А-50, - "Гаюн"

Отметим, что сегодня по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась почти 2 часа. Мониторинговые группы сообщали о взлете МиГ-31К ВКС РФ.

При этом "Гаюн" отмечает, что вылет потенциального носителя ракет "Кинжал" проходил без самолета-разведчика ДРЛО А-50У.

Так, МиГ взлетел с аэродрома "Мачулищи" в 09:00 и приземлился назад в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома "Барановичи".

"Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К ВКС РФ немного снизилась", - добавляют в "Гаюне".

Так, напоминается, что задачей самолета А-50У является разведка севера Украины, в частности, для обнаружения работы средств ПВО и авиации в воздухе, а также, чтобы МиГ-31К, при необходимости, мог безопасно для себя и "в подходящий момент" запустить ракету в обход ПВО.

Напомним, что российский самолет А-50 атаковали беспилотники. Вчера самолет вылетел с Беларуси и пересек границу с Россией. Вероятно, он направляется на Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

По информации "Ганю", улетая из Беларуси, ДРЛО шел на низкой высоте до 4 км, которая считается безопасной для экипажа в случае разгерметизации в полете.

Кроме того, вместе с А-50У из Беларуси улетел и Ан-26 ВКС РФ, он также направился в Таганрог.

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