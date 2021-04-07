UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иммунизацию в Киевской области восстановят: прибыла новая партия COVID-вакцин

Автор: Андрей Василюк

В Киевскую область доставили очередную партию вакцин AstraZeneca/Covishield. Речь идет о дополнительных 5 тысячах доз.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

Соответствующее решение было принято согласно приказу Министерства здравоохранения №629 от 5 апреля.

В ОГА отметили, что первую поставку вакцин AstraZeneca/Covishield в количестве 16 600 доз на Киевщине уже использовали. Прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать

"Благодаря получению дополнительных доз кампанию по иммунизации в области восстановят. Прививки против COVID-19 в Киевской области и дальше будут проводить мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов вакцинации", - объяснили в пресс-службе ОГА.

Напомним, всего за вчера в Украине подтвердили 15 415 случаев COVID-19. При этом госпитализировали 5587 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киевской области с субботы не сделали ни одной прививки от COVID-19. Всего привили уже более 320 тысяч человек. Еще двое украинцев получили две дозы.

Вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.

По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры
В Украине заняты почти 57% больничных коек с кислородом для пациентов с COVID
Украина выходит на плато третьей волны коронавируса, - НАН
Прогноз погоды