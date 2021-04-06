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Минздрав: первые партии вакцины Pfizer будут в ближайшие месяцы

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 19:35
Минздрав: первые партии вакцины Pfizer будут в ближайшие месяцы Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда начнутся поставки вакцины от коронавируса Pfizer. По его словам, первые партии поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом министр написал на странице в Facebook.

Как сообщил Степанов, сегодня контракт на поставку 10 млн доз вакцины был подписан со стороны компании Pfizer.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - заявил он.

Напомним, сегодня стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. Об этом контракте договорились во время встречи президента Владимира Зеленского с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Добавим, до конца мая Украина планирует получить партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. COVAX должен бесплатно предоставить Украине 1,7 млн доз вакцин несколькими траншами.

До этого в Минздраве заявляли, что Украина уже заключила контракты на 22 млн доз вакцин от коронавируса

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