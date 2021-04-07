RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Імунізацію в Київській області відновлять: прибула нова партія COVID-вакцин

Автор: Андрій Василюк

В Київську область доставили чергову партію вакцин AstraZeneca/Covishield. Йдеться про додаткові 5 тисяч доз.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

Відповідне рішення було прийнято, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я №629 від 5 квітня.

В ОДА зазначили, що першу поставку вакцин AstraZeneca/Covishield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали. Щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати

"Завдяки отриманню додаткових доз кампанію з імунізації в області відновлять. Щеплення проти COVID-19 у Київській області й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень", - пояснили в прес-службі ОДА.

Нагадаємо, всього за вчора в Україні підтвердили 15 415 випадків COVID-19. При цьому госпіталізували 5587 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Київській області з суботи не зробили жодного щеплення від COVID-19. Всього прищепили вже понад 320 тисяч осіб. Ще двоє українців отримали дві дози.

Вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України.

За словами Степанова, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Вчені спрогнозували захворюваність на COVID в Україні та назвали регіони-лідери
В Україні зайняті майже 57% лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID
Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу, - НАН
Прогноз погоди