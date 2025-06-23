Імітація бою та ударів по ворогу: у Білорусі проведуть масштабні навчанні авіації та ППО
З 23 по 27 червня у Білорусі проходять масштабні льотно-тактичні навчання за участю Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
За повідомленням Міноборони країни, на навчаннях буде "відпрацьовано питання":
- відпрацювання виведення авіаційних підрозділів із зони умовного удару ворожих засобів повітряного нападу:
- підтримка наземних військ у пошуку:
- блокуванні та знищенні противника:
- нанесення ударів по наземних цілях.
Окрім цього у відомстві пишуть, під час навчань літаки забезпечують істребне прикриття, ведуть повітряну розвідку, виконують транспортно-десантні завдання та евакуацію пілотів, які зазнали лиха.
Також за їх інформацією, основну увагу під час навчань приділяють "вдосконаленню командирського вишколу".
"Основну увагу буде приділено вдосконаленню командирського вишколу та практичних навичок льотних екіпажів у ході ведення бойових дій, вироблення у особового складу високих бойових та морально-психологічних якостей", - йдеться у повідомленні.
Військові навчання у Білорусі
Нагадаємо, спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Росії вже заявили, що навчання нібито матимуть "суто оборонний характер", а в ході їх проведення будуть відпрацьовуватися "спільні дії щодо відображення агресії проти Союзної держави".
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментуючи майбутні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", зазначав, що одна з їх цілей - приховане створення угруповань наступальних військ.
Воєнний оглядач Давид Шарп також зазначав, що якщо до Білорусі буде перекинуто значні сили у рамках осінніх навчань, це теоретично може свідчити про підготовку нового наступу.
У Міноборони Білорусі заявили про перенесення стратегічних військових навчань "Захід-2025" вглиб країни, подалі від кордонів із ЄС. Це має знизити тривогу сусідніх країн, зокрема Польщі та Литви.
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