Імітація бою та ударів по ворогу: у Білорусі проведуть масштабні навчанні авіації та ППО

З 23 по 27 червня у Білорусі проходять масштабні льотно-тактичні навчання за участю Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

За повідомленням Міноборони країни, на навчаннях буде "відпрацьовано питання":

відпрацювання виведення авіаційних підрозділів із зони умовного удару ворожих засобів повітряного нападу:

підтримка наземних військ у пошуку:

блокуванні та знищенні противника:

нанесення ударів по наземних цілях.

Окрім цього у відомстві пишуть, під час навчань літаки забезпечують істребне прикриття, ведуть повітряну розвідку, виконують транспортно-десантні завдання та евакуацію пілотів, які зазнали лиха.

Також за їх інформацією, основну увагу під час навчань приділяють "вдосконаленню командирського вишколу".

"Основну увагу буде приділено вдосконаленню командирського вишколу та практичних навичок льотних екіпажів у ході ведення бойових дій, вироблення у особового складу високих бойових та морально-психологічних якостей", - йдеться у повідомленні.