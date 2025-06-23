Имитация боя и ударов по врагу: в Беларуси проведут масштабные учения авиации и ПВО

Фото: Военные учения в Беларуси проведут с 23 по 27 июня - (Getty Images)

С 23 по 27 июня в Беларуси проходят масштабные летно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По сообщению Минобороны страны, на учениях будут "отработаны вопросы": отработка вывода авиационных подразделений из зоны условного удара вражеских средств воздушного нападения:

поддержка наземных войск в поиске:

блокировании и уничтожении противника:

нанесение ударов по наземным целям. Кроме этого в ведомстве пишут, во время учений самолеты обеспечивают истребительное прикрытие, ведут воздушную разведку, выполняют транспортно-десантные задачи и эвакуацию пилотов, потерпевших бедствие. Также по их информации, основное внимание во время учений уделяется "совершенствованию командирской подготовки". "Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработка у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств", - говорится в сообщении.