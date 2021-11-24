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Имеют одинаковое видение вызовов по безопасности: Зеленский провел телефонный разговор с Дудой

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой. Стороны сошлись на одинаковом видении вызовов по безопасности для региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Во время разговора Зеленский и Дуда обсудили преодоление вызовов по безопасности совместными усилиями. В то же время договорились о дальнейшем плане контактов, чтобы решить вопросы двусторонних и международных отношений.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября в Польше зафиксировали более 250 попыток пересечения границы со стороны мигрантов.

Тем временем премьер страны Моравецкий заявил, что поток мигрантов из Беларуси значительно уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем.

Украина тем временем начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью.

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УкраинаПольшаВладимир ЗеленскийАнджей Дуда