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Мають однакове бачення безпекових викликів: Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зійшлись на однаковому баченні безпекових викликів для регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили подолання безпекових викликів спільними зусиллям. Водночас домовились про подальший план контактів, аби розв’язати питання двосторонніх й міжнародних відносин.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що у ніч з 23 на 24 листопада у Польщі зафіксували більше 250 спроб перетину кордону з боку мігрантів.

Тим часом прем'єр країни Моравецький заявив, що потік мігрантів з Білорусі значно зменшився у порівнянні з попереднім місяцем.

Україна тим часом розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю.

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УкраїнаПольшаВолодимир ЗеленськийАнджей Дуда