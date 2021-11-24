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За ночь зафиксировали более 250 попыток мигрантов пересечь границу Польши

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Беларусь, Среда 24 ноября 2021 11:02
За ночь зафиксировали более 250 попыток мигрантов пересечь границу Польши Фото: мигранты на границе Беларуси пытались ночью попасть в Польшу (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 24 ноября мигранты в Беларуси пытались прорваться через польскую границу. Беженцы совершили 267 попыток незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Погранслужбу Польши в Twitter.

Отмечают, что агрессивные группы мигрантов пытались прорвать границу Польши в районе Дубиче Черкевне и Мельник.

Также РРА пишет, что ночью около 01:00 шестеро мигрантов пытались перейти границу через реку Буг в окресностях Влодавы.

"Благодаря солдатам предотвращены дальнейшие попытки незаконного пересечения границы между Беларусью и Польшей", - сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

Также 44 иностранцам было вынесено решение покинуть территорию Польши.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.

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