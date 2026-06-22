UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Біля Криму сталася серія землетрусів за кілька годин

09:12 22.06.2026 Пн
2 хв
Зранку підземні поштовхи зафіксували один за одним
aimg Ірина Глухова
Фото: біля Криму зафіксували 4 землетруси (Getty Images)

Сьогодні вранці, 22 червня, в районі окупованого Криму зафіксували одразу чотири землетруси. Їхні епіцентри - у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю.

Що відомо про землетруси

За даними фахівців, перший землетрус був зареєстрований о 05:09. Його магнітуда становила 3,7, а епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км.

Другий поштовх стався о 05:27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр знаходився за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км.

Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН

Третій землетрус зафіксували о 06:14. Його магнітуда становила 3,8. Епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км.

Четвертий поштовх стався о 07:11. Його магнітуда сягнула 3,6. Епіцентр знаходився за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.

Де був епіцентр

Усі чотири землетруси сталися в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова.

У центрі контролю уточнили, що за класифікацією всі зафіксовані поштовхи належать до відчутних землетрусів.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року землетрус із епіцентром у Чорному морі відчули мешканці кількох областей України.

Наприкінці травня фахівці зафіксували ще один підземний поштовх поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Перший землетрус у червні цього року зареєстрували в Івано-Франківській області.

Водночас сейсмологи попереджають про збереження високої ймовірності сильного землетрусу в районі Криму.

За їхніми оцінками, до 2027 року на півострові можуть повторитися поштовхи інтенсивністю до 7 балів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кримсейсмолог