RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Возле Крыма произошла серия землетрясений за несколько часов

09:12 22.06.2026 Пн
2 мин
Утром подземные толчки фиксировались один за другим
aimg Ирина Глухова
Фото: у берегов Крыма зафиксировали 4 землетрясения (Getty Images)

Сегодня утром, 22 июня, в районе оккупированного Крыма зафиксировали сразу четыре землетрясения. Их эпицентры - в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Что известно о землетрясениях

По данным специалистов, первое землетрясение было зарегистрировано в 05:09. Его магнитуда составила 3,7, а эпицентр находился в Черном море в 8 км от побережья Крыма на глубине 24 км.

Второй толчок произошел в 05:27. Магнитуда землетрясения составила 3,3. Эпицентр находился в 13 км от побережья Крыма на глубине 16 км.

Читайте также: Разрушительные землетрясения в Украине - реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН

Третье землетрясение зафиксировали в 06:14. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился в 7 км от побережья Крыма на глубине 25 км.

Четвертый толчок произошел в 07:11. Его магнитуда достигла 3,6. Эпицентр находился в 13 км от крымского побережья на глубине 19 км.

Где находился эпицентр

Все четыре землетрясения произошли в акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова.

В центре контроля уточнили, что по классификации все зафиксированные толчки относятся к ощутимым землетрясениям.

Землетрясения в Украине

Напомним, в начале февраля 2026 года землетрясение с эпицентром в Черном море ощутили жители нескольких областей Украины.

В конце мая специалисты зафиксировали еще один подземный толчок вблизи побережья временно оккупированного Крыма.

Первое землетрясение в июне этого года зарегистрировали в Ивано-Франковской области.

В то же время сейсмологи предупреждают о сохраняющейся высокой вероятности сильного землетрясения в районе Крыма.

По их оценкам, до 2027 года на полуострове могут повториться толчки интенсивностью до 7 баллов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крымсейсмолог