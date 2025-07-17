"Ільвес" – "Шахтар": де і коли дивитися матч-відповідь Ліги Європи сьогодні

Коли стартує гра-відповідь

Команди проведуть гру-відповідь у фінському Тампере на стадіоні "Таммела". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:00 за київським часом.

У першому матчі, який став офіційний дебютом турецького фахівця Арди Турана на посаді головного тренера "гірників", український клуб розгромив "Ільвес" з рахунком 6:0.

За підсумками двоматчевого протистояння переможець вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє з турецьким "Бешикташем". Команда, яка поступиться в дуелі, продовжить єврокубковий шлях у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій – її суперником стане нідерландський АЗ.

На що не приймають ставки букмекери

Як і в першому матчі, у грі-відповіді аналітики букмекерських контор повністю віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" становить 1,45. Нічия оцінюється у 5,70. Виграш фінського клубу – в 7,00.

А от на підсумок двоматчевого протистояння букмекери ставки не приймають: не сумніваються, що донецький клуб втримає зароблений у першому поєдинку гандикап у шість м'ячів.

Де дивитися матч

Гру у прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися на онлайн-платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.