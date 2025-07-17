"Ильвес" - "Шахтер": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы сегодня

Когда стартует ответная игра

Команды проведут ответную игру в финском Тампере на стадионе "Таммела". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В первом матче, который стал официальный дебютом турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера "горняков", украинский клуб разгромил "Ильвес" со счетом 6:0.

По итогам двухматчевого противостояния победитель выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким "Бешикташем". Команда, которая уступит в дуэли, продолжит еврокубковый путь во втором раунде квалификации Лиги конференций - ее соперником станет нидерландский АЗ.

На что не принимают ставки букмекеры

Как и в первом матче, в ответной игре аналитики букмекерских контор полностью отдают предпочтение "Шахтеру". Коэффициент на победу "горняков" составляет 1,45. Ничья оценивается в 5,70. Выигрыш финского клуба - в 7,00.

А вот на итог двухматчевого противостояния букмекеры ставки не принимают: не сомневаются, что донецкий клуб удержит заработанный в первом поединке гандикап в шесть мячей.

Где смотреть матч

Игру в прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть на онлайн-платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.