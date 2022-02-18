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Илона Маска снова ждут в суде. Из-за "фантомного" торможения Tesla

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 14:13
Илона Маска снова ждут в суде. Из-за "фантомного" торможения Tesla Фото: предприниматель Илон Маск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) получила 354 жалобы касаемо фантомного торможения у автомобилей Tesla. Начала расследование в отношении больше 400 тысяч единиц транспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что расследование охватывает все автомобили Tesla Model 3 и Model Y, которые были выпущены в прошлом и нынешнем годах.

Жалобы на фантомное торможение появились после того, как компания откатила версию программного обеспечения Full Self-Driving beta из-за проблем с предупреждением о столкновении или же экстренной остановке. Впрочем, после этого количество инцидентов стремительно возросло.

"В жалобах утверждается, что при использовании функций ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, автомобиль неожиданно затормаживается во время движения на скорости по шоссе. Заявители сообщают, что резкое замедление может происходить без предупреждения, в случайном порядке и часто повторяется в течение одного цикла движения", - заявили в NHTSA.

Перед тем как выступить с официальным заявлением, Национальная администрация безопасности дорожного движения США проводит предварительную оценку. На сегодняшний день сообщений об авариях, травмах или смертельных случаях не было.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что владельцы автомобилей компании Tesla пожаловались на неожиданные торможения транспорта.

Также на Neuralink подала в суд некоммерческая организация, якобы из-за жестокого обращения с животными. Впрочем, вскоре компания ответила на обвинения.

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