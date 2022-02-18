ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ілона Маска знову чекають у суді. Через "фантомне" гальмування Tesla

Новость на русском →
П'ятниця 18 лютого 2022 14:13
Ілона Маска знову чекають у суді. Через "фантомне" гальмування Tesla Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримала 354 скарги стосовно фантомного гальмування у автомобілів Tesla. Почала розслідування щодо більше 400 тисяч одиниць транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Відзначається, що розслідування охоплює всі автомобілі Tesla Model 3 і Model Y, які були випущені в минулому і нинішньому роках.

Скарги на фантомне гальмування з'явилися після того, як компанія відкотила версію програмного забезпечення Full Self-Driving beta через проблеми з попередженням про зіткнення або ж екстреної зупинки. Втім, після цього кількість інцидентів стрімко зросла.

"У скаргах стверджується, що при використанні функцій ADAS, включаючи адаптивний круїз-контроль, автомобіль несподівано загальмовується під час руху на швидкості по шосе. Заявники повідомляють, що різке уповільнення може відбуватися без попередження, у випадковому порядку і часто повторюється протягом одного циклу руху", - заявили в NHTSA.

Перед тим як виступити з офіційною заявою, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США проводить попередню оцінку. Сьогодні повідомлень про аварії, травми або смертельні випадки не було.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що власники автомобілів компанії Tesla поскаржилися на несподівані гальмування транспорту.

Також на Neuralink подала до суду некомерційна організація, нібито через жорстоке поводження з тваринами. Втім, незабаром компанія відповіла на звинувачення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі