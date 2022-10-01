ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ілон Маск продемонстрував робота-гуманоїда Tesla Optimus: в чому його особливість

Новость на русском →
Субота 01 жовтня 2022 13:33
Ілон Маск продемонстрував робота-гуманоїда Tesla Optimus: в чому його особливість Фото: Tesla Optimus (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Під час презентації Tesla AI Day 2022 мільярдер Ілон Маск продемонстрував два прототипи робота-гуманоїда Tesla Optimus. Під час виробництва їх вартість коштуватиме до 20 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію Tesla Optimus.

Повне відео презентації

В першого прототипа були відсутні зовнішні панелі корпусу. Робот був здатний самостійно пересуватися на своїх двох та махати руками в такт музиці. За словами Маска, це перший раз, коли роботу вдалося пересуватися самостійно без додаткової підтримки.

В невеликому відео Tesla продемонструвала майбутні здібності робота, а саме: поливання квітів, перенесення коробок, орієнтування у просторі та інше. Так, Optimus використовує ті самі сенсори, якими обладнаний автопілот електромобілів Tesla. В майбутньому він зможе працювати в якості, наприклад, працівника на складі.

Очікується, що заряду вистачатиме на повний робочий день. Водночас як зауважив Маск, на Tesla чекає ще багато роботи з удосконалення робота.

Також було продемонстровано й другий прототип, який, за словами мільярдера, "зовні вже дуже близький до того", що збирається виробляти Tesla серійно в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно китайська компанія Xiaomi презентувала власного робота-гуманоїда CyberOne.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск Tesla
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України