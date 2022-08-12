ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne: что он умеет

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 16:33
Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne: что он умеет Фото: Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne (twitter.com/leijun)
Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Xiaomi презентовала рабочий прототип собственного робота-гуманоида CyberOne.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Во время официальной презентации CyberOne вышел к сцене и подарил генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню цветок. После этого они сделали совместное селфи.

Отмечается, что высота робота составляет 177 сантиметров, а его вес всего 52 килограмма. "Лицо" робота сделано в виде изогнутой OLED-панели, которая способна видеть мир в 3D и слышать с помощью двух микрофонов. Микрофоны идентифицируют "85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций"

Стоимость робота составит от 89 000 до 104 000 долларов.

Когда именно состоится массовое производство CyberOne, пока неизвестно. Компания пообещала добавить новые возможности роботу в будущем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Илона Маска, компания Tesla представит человекоподобного робота Optimus до 30 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей