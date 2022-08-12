Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne: что он умеет
Китайская компания Xiaomi презентовала рабочий прототип собственного робота-гуманоида CyberOne.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Во время официальной презентации CyberOne вышел к сцене и подарил генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню цветок. После этого они сделали совместное селфи.
I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR— leijun (@leijun) August 11, 2022
Отмечается, что высота робота составляет 177 сантиметров, а его вес всего 52 килограмма. "Лицо" робота сделано в виде изогнутой OLED-панели, которая способна видеть мир в 3D и слышать с помощью двух микрофонов. Микрофоны идентифицируют "85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций"
Selfie with #CyberOne. pic.twitter.com/XwRzbkyoGz— leijun (@leijun) August 12, 2022
Стоимость робота составит от 89 000 до 104 000 долларов.
Когда именно состоится массовое производство CyberOne, пока неизвестно. Компания пообещала добавить новые возможности роботу в будущем.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Илона Маска, компания Tesla представит человекоподобного робота Optimus до 30 сентября.
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