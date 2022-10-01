Илон Маск продемонстрировал робота-гуманоида Tesla Optimus: в чем его особенность

Во время презентации Tesla AI Day 2022 миллиардер Илон Маск продемонстрировал два прототипа робота-гуманоида Tesla Optimus. При производстве их стоимость будет стоить до 20 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию Tesla Optimus .

Полное видео презентации

У первого прототипа отсутствовали наружные панели корпуса. Робот способен самостоятельно передвигаться на своих двоих и махать руками в такт музыке. По словам Маска, это первый раз, когда работу удалось передвигаться самостоятельно без дополнительной поддержки.

В небольшом видео Tesla продемонстрировала будущие способности работа, а именно: полив цветов, перенос коробок, ориентировку в пространстве и прочее. Да, Optimus использует те же сенсоры, которыми оборудован автопилот электромобилей Tesla. В будущем он сможет работать в качестве, например, работника на складе.

Ожидается, что заряда будет хватать на полный рабочий день. В то же время как заметил Маск, Tesla ждет еще много работы по усовершенствованию робота.

Также был продемонстрирован и второй прототип, который, по словам миллиардера, "внешне уже очень близок к тому", что собирается производить Tesla серийно в будущем.