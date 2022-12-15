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Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter: порушників блокуватимуть

Фото: Власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Twiiter будуть блокувати акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост власника соцмережі Ілона Маска.

"Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки", - зазначив мільярдер.

Маск пояснив, що правило стосується й розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі.

Водночас власник Twitter додав, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.

Нагадаємо, раніше Маск заявив про плани щодо збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.

До словами, ми писали, що мільярдер нещодавно обладнав в офісі Twitter спальні кімнати для персоналу.

Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.

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