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Треди в Twitter зникнуть? Маск планує взятися за ліміт на символи у твітах

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Неділя 11 грудня 2022 13:36
Треди в Twitter зникнуть? Маск планує взятися за ліміт на символи у твітах Фото: Треди в Twitter зникнуть? Маск планує взятися за ліміт на символи у твітах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Новий генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив про плани щодо збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumor.

Відповідаючи на питання, чи відповідають дійсності чутки щодо збільшення ліміту символів до 4 тисяч, Маск відповів "так", однак не надав жодної додаткової інформації.

Зазначимо, що спочатку ліміт на кількість символів у Twitter становив 140, а вже у 2017 році - його збільшили до 280.

Раніше ж компанія планувала полегшити користувачам розбиття довгих ланцюжків постів на кілька твітів, які є частиною потік. Водночас намір збільшити ліміт символів ймовірно усуне цю ідею.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макс нещодавно обладнав в офісі Twitter спальні кімнати для персоналу. Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.

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Twitter Илон Маск
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