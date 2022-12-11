Треди в Twitter зникнуть? Маск планує взятися за ліміт на символи у твітах
Новий генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив про плани щодо збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumor.
Відповідаючи на питання, чи відповідають дійсності чутки щодо збільшення ліміту символів до 4 тисяч, Маск відповів "так", однак не надав жодної додаткової інформації.
Зазначимо, що спочатку ліміт на кількість символів у Twitter становив 140, а вже у 2017 році - його збільшили до 280.
Раніше ж компанія планувала полегшити користувачам розбиття довгих ланцюжків постів на кілька твітів, які є частиною потік. Водночас намір збільшити ліміт символів ймовірно усуне цю ідею.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макс нещодавно обладнав в офісі Twitter спальні кімнати для персоналу. Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.
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