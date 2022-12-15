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Илон Маск сообщил о новом правиле в Twitter: нарушителей будут блокировать

Фото: Владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост владельца соцсети Илона Маска.

"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности", - отметил миллиардер.

Маск объяснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.

В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.

Напомним, ранее Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Кстати, мы писали, что миллиардер недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала.

Городские власти Сан-Франциско начали проверку.

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