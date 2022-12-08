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Маск поставив в офісі Twitter ліжка для персоналу. Компанію перевірить влада

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Сан-Франциско, Четвер 08 грудня 2022 13:07
Маск поставив в офісі Twitter ліжка для персоналу. Компанію перевірить влада Фото: новий власник Twitter Ілон Макс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Макс обладнав в офісі компанії спальні кімнати для персоналу. Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та The Washington Post.

Так, з 5 грудня у мережі почали з'являтися фото кімнат в офісі Twitter, схожих на готельні номери. Вони обладнані ліжками з постійною білизною, шафами, а в деяких навіть є будильники та пральні машини.

Також робітники соцмережі опублікували фото кімнат, де обладнані спальні місця з матрацами. За даними ЗМІ, в офісі компанії таких кімнат від 4 до 8 на поверх. Один зі співрозмовників сказав журналістам, що у компанії не проводили ніяких обговорень, спальні просто з'явилися у будівлі.

При цьому, співробітники соцмережі зазначають, що сам Ілон Маск часто залишається в офісі на ніч.

Після того, як стало відомо про появу спальних місць в офісі Twitter, один із користувачів соцмережі поскаржився владі Сан-Франциско. Міський департамент інспекцій ініціював перевірку компанії. Фахівці з'ясують, чи використовують офіс належним чином

Ілон Маск негативно відреагував на таке рішення влади, заявивши, що компанія просто надає ліжка персону, який втомився.

"Сан Сан-Франциско атакує компанії, що надають ліжка втомленим співробітникам, замість того, щоб убезпечити дітей від фентанілу", - зазначив Маск, маючи на увазі недавній випадок отруєння дитини у парку.

Нагадаємо, Ілон Маск у середині листопада надіслав співробітникам Twitter електронний лист з вимогами. Він заявив, що персонал соцмережі повинен працювати більше та старанніше, або звільнятися.

Після цього ультиматуму співробітники Twitter почали масово звільнятися.

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