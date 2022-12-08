Маск поставив в офісі Twitter ліжка для персоналу. Компанію перевірить влада

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Макс обладнав в офісі компанії спальні кімнати для персоналу. Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та The Washington Post.

Так, з 5 грудня у мережі почали з'являтися фото кімнат в офісі Twitter, схожих на готельні номери. Вони обладнані ліжками з постійною білизною, шафами, а в деяких навіть є будильники та пральні машини.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter - rooms that have been converted into bedrooms - for staff to sleep in.



The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

Також робітники соцмережі опублікували фото кімнат, де обладнані спальні місця з матрацами. За даними ЗМІ, в офісі компанії таких кімнат від 4 до 8 на поверх. Один зі співрозмовників сказав журналістам, що у компанії не проводили ніяких обговорень, спальні просто з'явилися у будівлі.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford (@esthercrawford) November 2, 2022

При цьому, співробітники соцмережі зазначають, що сам Ілон Маск часто залишається в офісі на ніч.

Після того, як стало відомо про появу спальних місць в офісі Twitter, один із користувачів соцмережі поскаржився владі Сан-Франциско. Міський департамент інспекцій ініціював перевірку компанії. Фахівці з'ясують, чи використовують офіс належним чином

Ілон Маск негативно відреагував на таке рішення влади, заявивши, що компанія просто надає ліжка персону, який втомився.

"Сан Сан-Франциско атакує компанії, що надають ліжка втомленим співробітникам, замість того, щоб убезпечити дітей від фентанілу", - зазначив Маск, маючи на увазі недавній випадок отруєння дитини у парку.

Нагадаємо, Ілон Маск у середині листопада надіслав співробітникам Twitter електронний лист з вимогами. Він заявив, що персонал соцмережі повинен працювати більше та старанніше, або звільнятися.

Після цього ультиматуму співробітники Twitter почали масово звільнятися.

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