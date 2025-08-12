Забарний емоційно попрощався з "Борнмутом": що сказав українець

Український захисник Ілля Забарний, чий перехід до ПСЖ став одним із найгучніших трансферів літа, офіційно попрощався зі своїм попереднім клубом "Борнмут". У зворушливому пості в соціальних мережах футболіст подякував команді, персоналу та вболівальникам.
Про це повідомляє РБК-Україна на особисту сторінку футболіста у соцмережі Instagram.
У своєму зверненні Ілля не приховував емоцій, назвавши час, проведений в "Борнмуті", "подорожжю, яка змінила його". Він особливо наголосив на людських стосунках, які цінує найбільше.
"Це була подорож, яка змінила мене, шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості. Я зустрів неймовірно щирих, чудових людей. Людей, які стали більшим, ніж просто команда. Ми пройшли цю дорогу разом, і це є найбільшою цінністю", - написав 22-річний українець.
Він заявив, що "глибоко вдячний усім, хто був поруч і в найяскравіші, і в найтемніші моменти".
"Це не просто досвід. Це історія. Це спогад. І я радий, що мав честь пройти її з вами. Я вдячний усім, хто був поруч: за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу чесність, за вашу дружбу, за ваш професіоналізм", - додав футболіст.
Особливу подяку Забарний висловив керівництву клубу за "підтримку, довіру та можливість рости", а також "створення умов, у яких команда могла працювати, розвиватися та досягати результатів".
Усьому персоналу, чиє "тепло робило кожен день кращим та світлішим", Ілля подякував за "неймовірну доброту, турботу та повагу в будь-якій ситуації".
А вболівальникам захисник висловив респект за "любов і вашу непохитну підтримку, як на полі, так і за його межами".
"Ваші голоси, ваша енергія і пісня, яку ви створили і співали для мене, залишаться зі мною назавжди", - сказав Ілля.
"І хоча ця глава добігла кінця, мої побажання родині "Борнмута" не мають меж. Нехай буде успіх у всьому, за що ви беретеся. Нехай буде любов у вашому серці, ясність у ваших думках і вогонь у ваших очах", - підсумував він.
Перехід Забарного до ПСЖ став однією з головних трансферних подій літа. За інформацією французьких видань, сума угоди склала близько 67 млн євро, включно з бонусами. Це зробило 22-річного українця найдорожчим захисником в історії українського футболу, а також одним із найдорожчих центрбеків у світі.
За даними джерел, Ілля підписав з парижанами контракт на 5 років, а його зарплата в першому сезоні складе 4,5 млн євро. Його колишній клуб, київське "Динамо", також отримає бонус за перехід свого вихованця.
Забарний вже приєднався до своєї нової команди та вирушив до італійського міста Удіне, де у середу, 14 серпня, ПСЖ зіграє з англійським "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА.
Попри те, що українець присутній у заявці на поїздку, він, за інформацією французьких ЗМІ, ще не готовий до офіційних матчів. Однак вболівальники зможуть вперше побачити його у формі паризького клубу вже сьогодні, 12 серпня, під час відкритого тренування команди. Це стане першим знайомством Забарного з новими партнерами під керівництвом тренера Луїса Енріке.
