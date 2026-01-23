Болгарію вперше очолила жінка: хто став новим президентом

Рішення суду та зміна лідера

Конституційний суд Болгарії одноголосно прийняв відставку Румена Радева. Судді підтвердили, що рішення президента було добровільним і не потребує додаткових розслідувань, оскільки не є справою про імпічмент.

Офіційна зміна влади відбулася сьогодні. О 16:00 Румен Радев урочисто покинув резиденцію через церемоніальний вхід, тоді ж повноваження автоматично перейшли до Іліани Йотової.

Новій президентці не потрібно складати присягу повторно, оскільки вона вже зробила це у 2021 році як віцепрезидентка.

Завершення епохи Радева

Колишній командувач Повітряних сил Румен Радев очолював країну протягом дев'яти років. Він став першим президентом у демократичній історії Болгарії, який пішов з посади достроково.

Очікується, що Радев найближчим часом оголосить про запуск власного політичного проєкту для участі в дострокових парламентських виборах, які заплановані восени.

Кар'єра Іліани Йотової

Громадську діяльність Йотова розпочала в медіасфері, працюючи журналісткою. Згодом вона приєдналася до Болгарської соціалістичної партії.

Від 2017 року Іліана Йотова була незмінною соратницею Румена Радева, обіймаючи посаду віцепрезидентки. Її досвід у міжнародній політиці та глибоке знання європейських інституцій зробили її ключовою фігурою в адміністрації президента.