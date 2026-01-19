ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Президент Болгарії йде у відставку

Софія, Понеділок 19 січня 2026 19:47
UA EN RU
Президент Болгарії йде у відставку Фото: Румен Радев, президент Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що завтра, 20 січня, він подасть у відставку зі своєї посади.

Як передає РБК-Україна, заяву Радева наводить bTV Новините.

За словами Радева, він планує створити політичний проєкт і має намір "змінити статус-кво". Однак президент не розкрив деталі свого майбутнього політичного проєкту.

"Я переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидент Болгарії - ред.) буде гідним главою держави", - сказав він.

Глава держави додав, що навіть незважаючи на вступ до Євросоюзу, болгари "не вірять ЗМІ і не розраховують на правосуддя", вони двічі виходили на протестувати на площі. При цьому в європейській Болгарії "великий відсоток людей почуваються бідними".

Скандальні рішення і заяви Радева щодо України

Нагадаємо, ще 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про безоплатну передачу Україні бронетехніки, повернувши його на повторне обговорення в парламенті.

Радев пояснював своє рішення тим, що бронетехніка підвищеної прохідності може бути важлива для охорони болгарського кордону і допомоги населенню під час катастроф і аварій, зокрема у важкодоступних районах.

Цього ж року Радев звинувачував Україну в тому, що вона "наполягає" на продовженні війни проти РФ.

Водночас у травні 2025 року глава болгарської держави, коментуючи допомогу Україні, стверджував, що Європа вкладає ресурси "у справу, яка приречена".

Він заявляв, що постачання зброї Україні "не наближає її до перемоги, але призводить до нових жертв і руйнувань".

Варто зауважити, що Радев обіймає посаду президента Болгарії з 2017 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Допомога Україні
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу