Болгарию впервые возглавила женщина: кто стал новым президентом

Решение суда и смена лидера

Конституционный суд Болгарии единогласно принял отставку Румена Радева. Судьи подтвердили, что решение президента было добровольным и не требует дополнительных расследований, поскольку не является делом об импичменте.

Официальная смена власти состоялась сегодня. В 16:00 Румен Радев торжественно покинул резиденцию через церемониальный вход, тогда же полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой.

Новому президенту не нужно принимать присягу повторно, поскольку она уже сделала это в 2021 году в качестве вице-президента.

Завершение эпохи Радева

Бывший командующий Воздушных сил Румен Радев возглавлял страну в течение девяти лет. Он стал первым президентом в демократической истории Болгарии, который ушел с должности досрочно.

Ожидается, что Радев в ближайшее время объявит о запуске собственного политического проекта для участия в досрочных парламентских выборах, которые запланированы осенью.

Карьера Илианы Йотовой

Общественную деятельность Йотова начала в медиасфере, работая журналисткой. Впоследствии она присоединилась к Болгарской социалистической партии.

С 2017 года Илиана Йотова была неизменной соратницей Румена Радева, занимая должность вице-президента. Ее опыт в международной политике и глубокое знание европейских институтов сделали ее ключевой фигурой в администрации президента.