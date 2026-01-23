RU

Болгарию впервые возглавила женщина: кто стал новым президентом

Фото: президент Болгарии Илиана Йотова (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Конституционный суд Болгарии 23 января официально передал президентские полномочия Илиане Йотовой после добровольной отставки Румена Радева. Она стала первой женщиной-главой государства в истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Решение суда и смена лидера

Конституционный суд Болгарии единогласно принял отставку Румена Радева. Судьи подтвердили, что решение президента было добровольным и не требует дополнительных расследований, поскольку не является делом об импичменте.

Официальная смена власти состоялась сегодня. В 16:00 Румен Радев торжественно покинул резиденцию через церемониальный вход, тогда же полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой.

Новому президенту не нужно принимать присягу повторно, поскольку она уже сделала это в 2021 году в качестве вице-президента.

Завершение эпохи Радева

Бывший командующий Воздушных сил Румен Радев возглавлял страну в течение девяти лет. Он стал первым президентом в демократической истории Болгарии, который ушел с должности досрочно.

Ожидается, что Радев в ближайшее время объявит о запуске собственного политического проекта для участия в досрочных парламентских выборах, которые запланированы осенью.

Карьера Илианы Йотовой

Общественную деятельность Йотова начала в медиасфере, работая журналисткой. Впоследствии она присоединилась к Болгарской социалистической партии.

С 2017 года Илиана Йотова была неизменной соратницей Румена Радева, занимая должность вице-президента. Ее опыт в международной политике и глубокое знание европейских институтов сделали ее ключевой фигурой в администрации президента.

 

Напомним, в 2023 году президент Болгарии Румен Радев заблокировал закон о безвозмездной передаче Украине бронетехники, наложив на него вето. Свое решение он обосновал тем, что техника повышенной проходимости необходима самой Болгарии для охраны границ и оказания помощи населению во время чрезвычайных ситуаций в труднодоступных регионах.

В том же году Радев выступил с заявлением, в котором обвинил Украину в том, что она якобы "настаивает" на продолжении боевых действий против РФ.

В 2025 году бывший глава болгарского государства, комментируя помощь Украине, утверждал, что "Европа вкладывает ресурсы в дело, которое обречено".

