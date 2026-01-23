ua en ru
Болгарію вперше очолила жінка: хто став новим президентом

Болгарія, П'ятниця 23 січня 2026 16:05
UA EN RU
Болгарію вперше очолила жінка: хто став новим президентом Фото: президентка Болгарії Іліана Йотова (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Конституційний суд Болгарії 23 січня офіційно передав президентські повноваження Іліані Йотовій після добровільної відставки Румена Радева. Вона стала першою жінкою-главою держави в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Рішення суду та зміна лідера

Конституційний суд Болгарії одноголосно прийняв відставку Румена Радева. Судді підтвердили, що рішення президента було добровільним і не потребує додаткових розслідувань, оскільки не є справою про імпічмент.

Офіційна зміна влади відбулася сьогодні. О 16:00 Румен Радев урочисто покинув резиденцію через церемоніальний вхід, тоді ж повноваження автоматично перейшли до Іліани Йотової.

Новій президентці не потрібно складати присягу повторно, оскільки вона вже зробила це у 2021 році як віцепрезидентка.

Завершення епохи Радева

Колишній командувач Повітряних сил Румен Радев очолював країну протягом дев'яти років. Він став першим президентом у демократичній історії Болгарії, який пішов з посади достроково.

Очікується, що Радев найближчим часом оголосить про запуск власного політичного проєкту для участі в дострокових парламентських виборах, які заплановані восени.

Кар'єра Іліани Йотової

Громадську діяльність Йотова розпочала в медіасфері, працюючи журналісткою. Згодом вона приєдналася до Болгарської соціалістичної партії.

Від 2017 року Іліана Йотова була незмінною соратницею Румена Радева, обіймаючи посаду віцепрезидентки. Її досвід у міжнародній політиці та глибоке знання європейських інституцій зробили її ключовою фігурою в адміністрації президента.

Нагадаємо, у 2023 році президент Болгарії Румен Радев заблокував закон про безоплатну передачу Україні бронетехніки, наклавши на нього вето. Своє рішення він обґрунтував тим, що техніка підвищеної прохідності необхідна самій Болгарії для охорони кордонів та надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій у важкодоступних регіонах.

Того ж року Радев виступив із заявою, у якій звинуватив Україну в тому, що вона нібито "наполягає" на продовженні бойових дій проти РФ.

У 2025 році колишній глава болгарської держави, коментуючи допомогу Україні, стверджував, що "Європа вкладає ресурси у справу, що приречена".

