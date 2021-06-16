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ИКАО рассмотрит отчет о принудительной посадке Ryanair в Беларуси в сентябре

Автор: Дмитрий Кузнецов

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приступила к расследованию инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Отчет о нем ИКАО планирует рассмотреть 13 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ИКАО.

Отмечается, что в ходе расследования ИКАО направила запросы странам, которые непосредственно связаны с этим событием. "Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные детали. Информация также была запрошена из Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - говорится в заявлении.

Промежуточный отчет о ходе расследования будет представлен Совету ИКАО, ориентировочно, 23 июня. "Поскольку ответы на официальные запросы еще не получены, расследование продолжается, и отчет ожидается на следующем заседании Совета, которое начнется 13 сентября", - подчеркнули в организации.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

Отметим, 16 июня луганские боевики заявили, что якобы провели "следственные действия" с арестованным Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июня Александр Лукашенко предложил боевикам "ЛНР" провести следственные действия с арестованным Протасевичем. Луганские боевики утверждают, что Протасевич якобы воевал на Донбассе.

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