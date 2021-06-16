ИКАО рассмотрит отчет о принудительной посадке Ryanair в Беларуси в сентябре

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приступила к расследованию инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси . Отчет о нем ИКАО планирует рассмотреть 13 сентября.

Отмечается, что в ходе расследования ИКАО направила запросы странам, которые непосредственно связаны с этим событием. "Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные детали. Информация также была запрошена из Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - говорится в заявлении.

Промежуточный отчет о ходе расследования будет представлен Совету ИКАО, ориентировочно, 23 июня. "Поскольку ответы на официальные запросы еще не получены, расследование продолжается, и отчет ожидается на следующем заседании Совета, которое начнется 13 сентября", - подчеркнули в организации.