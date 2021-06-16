RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ІКАО розгляне звіт про примусову посадку Ryanair в Білорусі у вересні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) приступила до розслідуванню інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі. Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.

Про це повідомила прес-служба ІКАО.

Відзначається, що в ході розслідування ІКАО направила запити країнам, які безпосередньо пов'язані з цією подією. "Білорусь і Польща вже надали деякі попередні деталі. Інформація також була запитана з Греції, Ірландії, Литви та Швейцарії", - йдеться в заяві.

Проміжний звіт про хід розслідування буде представлений раді ІКАО, орієнтовно, 23 червня. "Оскільки відповіді на офіційні запити ще не отримані, розслідування триває, і звіт очікується на наступному засіданні Ради, яке почнеться 13 Вересня", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Зазначимо, 16 червня луганські бойовики заявили, що нібито провели "слідчі дії" з заарештованим Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією і вимагає пояснень.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня Олександр Лукашенко запропонував бойовикам "ЛНР" провести слідчі дії з заарештованим Протасевичем. Луганські бойовики стверджують, що Протасевич нібито воював на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
RyanairБілорусьвоздушное пространство