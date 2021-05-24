ИКАО не будет закрывать воздушное пространство над Беларусью: названа причина

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не будет закрывать воздушное пространство на Беларусью. Поскольку такие полномочия не возлагались на Секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией.

Об этом сообщает пресс-служба ИКАО в Twitter.

"Полномочия по закрытию воздушного пространства или по посадке воздушных судов на мель никогда не возлагались на Секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией", - говорится в сообщении.

Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации или Чикагская конвенция - это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.