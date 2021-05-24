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ІКАО не закриватиме повітряний простір над Білоруссю: названа причина

Автор: РБК-Україна

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) не закриватиме повітряний простір на Білоруссю. Оскільки такі повноваження не покладалися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції.

Про це повідомляє прес-служба ІКАО у Twitter.

"Повноваження щодо закриття повітряного простору або по посадці повітряних суден на мілину ніколи не покладалися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію або Чиказька Конвенція - це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений в 1944 році в Чикаго.

Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. В Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі і закрити повітряний простір над країною.

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