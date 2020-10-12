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Все игроки сборной Украины сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Испанией

Киев, Понедельник 12 октября 2020 08:19
Все игроки сборной Украины сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Испанией
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Все 25 футболистов сборной Украины сдали отрицательные тесты на коронавирус перед встречей с Испанией в Лиге наций. Ранее команда понесла большие кадровые потери в матчах с Францией (1:7) и Германией (1:2).

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Это значит, что все игроки, присутствующие в лагере национальной команды, допущенные к матчу.

Поединок между сборными Украины и Испании состоится во вторник, 13 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало в 21:45.

Напомним, из-за положительных тестов на COVID-19 на начало октябрьского сбора в расположение сборной не прибыли все представители донецкого "Шахтера".

Также коронавирусом заразились сразу два голкипера "сине-желтой" команды - Андрей Лунин и Юрий Панькив. Таким образом, в распоряжении Шевченко оставался лишь один вратарь - динамовец Георгий Бущан. Поэтому резервным вратарем в игре против французов был заявлен тренер команды Александр Шовковский.

Позже к поединку с Германией к национальной команде присоединились два футболиста "Шахтера" - хавбеки Виктор Коваленко и Марлос.

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