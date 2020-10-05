ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"

Киев, Понедельник 05 октября 2020 12:19
Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
Фото: Шевченко не сможет рассчитывать на 12 игроков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Шесть игроков команды ушли на самоизоляцию, еще шесть - травмированы

Национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера".

Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В связи со вспышкой коронавируса в донецком клубе на самоизоляцию ушли Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

В связи с чем тренерский штаб довызвал в расположение национальной команды вратаря "Александрии" Юрия Панькива и хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, а также дебютантов Ефима Коноплю, Александра Зубкова и Илью Забарного.

Ранее из-за травм "сине-желтая" команда потеряла Александра Зинченко, Евгения Коноплянку, Владислава Супрягу, Сергея Кривцова, Виталия Буяльского и Сергея Болбата.

Подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины примет Германию на НСК "Олимпийский", а через три дня - Испанию.

Напомним, после двух туров в Лиге наций сборная Украины занимает 2 место в своей группе. В первой игре "сине-желтые" обыграли Швейцарию (2:1), однако затем крупно уступили Испании (0:4).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Сборная УкраиныФранцияШахтерФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь