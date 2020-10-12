ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Всі гравці збірної України здали негативні тести на COVID-19 перед матчем з Іспанією

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 08:19
Всі гравці збірної України здали негативні тести на COVID-19 перед матчем з Іспанією
Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Всі 25 футболістів збірної України отримали негативні тести на коронавірус перед зустріччю з Іспанією в Лізі націй. Раніше команда зазнала великих кадрових втрат в матчах з Францією (1:7) і Німеччиною (1:2).

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Це означає, що всі гравці, присутні в таборі національної команди, допущені до матчу.

Поєдинок між збірними України та Іспанії відбудеться у вівторок, 13 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський", початок о 21:45.

Нагадаємо, через позитивні тести на COVID-19 на початок жовтневого збору в розташування збірної не прибули всі представники донецького "Шахтаря".

Також коронавірусів заразилися відразу два голкіпера "синьо-жовтої" команди - Андрій Лунін і Юрій Паньків. Таким чином, у розпорядженні Шевченка залишився лише один воротар - динамівець Георгій Бущан. Тому резервним воротарем у грі проти французів був заявлений тренер команди Олександр Шовковський.

Пізніше до поєдинку з Німеччиною до національної команди приєдналися два футболісти "Шахтаря" - хавбеки Віктор Коваленко і Марлос.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Збірна Українисборная ИспанииЛіга наційФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся