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Игроки "Ливерпуля" получат значительный бонус в случае победы в АПЛ

Новости » Спорт     07.02.2020 - 11:17
Игроки "Ливерпуля" получат значительный бонус в случае победы в АПЛ
Фото: футболисты "Ливерпуля" (twitter.com/lfc)

Футболисты смогут получить часть от более чем 4 млн фунтов

Футболисты "Ливерпуля" получат значительные бонусные выплаты в случае победы в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Все игроки команды, выступавшие в этом сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), смогут получить часть от 4 млн фунтов, выделенных для бонуса. Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.

Главный тренер команды Юрген Клопп также не останется без дополнительной выплаты, пункт о которой упомянут в новом контракте специалиста, рассчитанного до 2024 года.

На данный момент "Ливерпуль" располагается на первом месте в турнирной таблице, имея преимущество над идущим вторым "Манчестер Сити" в 22 очка.

Напомним, команда Юргена Клоппа может оформить самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Чтобы стать обладателем титула чемпиона Англии, команде остается одержать всего шесть побед. До завершения самого чемпионата остается 13 матчей.

Ранее сообщалось, что "мерсисайдцы" впервые в своей истории обыграли все команды в одном розыгрыше АПЛ.

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