Гравці "Ліверпуля" отримають великий бонус в разі перемоги в АПЛ

Фото: футболісти "Ливерпуля" (twitter.com/lfc)

Футболісти зможуть отримати частину від більш ніж 4 млн фунтів

Футболісти "Ліверпуля" отримають значні бонусні виплати в разі перемоги в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє Daily Mail.

Всі гравці команди, які виступали в цьому сезоні англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), зможуть отримати частину від 4 млн фунтів, виділених для бонусу. Частка виплат буде визначена за кількістю матчів в АПЛ. Гравці основного складу отримають приблизно по 150 тисяч фунтів.

Головний тренер команди Юрген Клопп також не залишиться без додаткової виплати, пункт про яку згадано в новому контракті фахівця, розрахованого до 2024 року.

На даний момент "Ліверпуль" розташовується на першому місці в турнірній таблиці, маючи перевагу у 22 очка над "Манчестер Сіті", який йде другим.

Нагадаємо, команда Юргена Клоппа може оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ. Щоб стати володарем титулу чемпіона Англії, команді залишається здобути лише шість перемог. До завершення самого чемпіонату залишається 13 матчів.

Раніше повідомлялось, що "мерсисайдці" вперше у своїй історії обіграли всі команди в одному розіграші АПЛ.