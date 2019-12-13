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"Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года

Новости » Спорт     13.12.2019 - 15:11
"Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года
Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Под его руководством "красные" добились значительного прогресса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдской команды.

Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2021. Помимо Клоппа соглашения были продлены с его ассистентами - Петером Кравитцем и Пепейном Лейндерсом.

С момента назначения немецкого специалиста в октябре 2015 года "Ливерпуль" добился значительного прогресса.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" не стал чемпионом Англии, но до последнего тура боролся за титул. Однако клуб завоевал трофей Лиги чемпионов, одолев в финале "Тоттенхэм Хотспур" (2:0). А затем в серии пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

В настоящий момент "красные" уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, недавно наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был введен в Зал славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг.

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