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"Ливерпуль" год не проигрывает в чемпионате Англии

Новости » Спорт     03.01.2020 - 10:48
"Ливерпуль" год не проигрывает в чемпионате Англии
Фото: игроки "Ливерпуля" (twitter.com/lfc)

Беспроигрышная серия клуба достигла 37 матчей

"Ливерпуль" благодаря победе на своем поле над "Шеффилд Юнайтед" в матче 21 тура чемпионата Англии (2:0) уже год не знает поражений во внутреннем первенстве. Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев".

Последний раз они проигрывали в английской Премьер-лиге 3 января 2019 года в матче против "Манчестер Сити". За этот период подопечные Юргена Клоппа сыграли 37 матчей без поражений (32 победы и 5 раз сыграли вничью).

Команда стала третьей в истории АПЛ, которой удалось не проиграть в течение года. Ранее год без поражений провели "Арсенал" в сезоне-2003/04 (49 матчей) и "Челси" (40 матчей с октября 2004 по ноябрь 2005).

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию команды продолжительностью в год.

"Это говорит о многом в положительном ключе для нас. Это особенно и уникально. Но сейчас мы не думаем о том, что уже год не проигрываем. Наш новый год начнется в конце мая. Поэтому для нас дистанция измеряется в сезонах, а не в годах", - сказал наставник.

Напомним, недавно "Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года.

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