"Ливерпуль" впервые обыграл всех соперников в чемпионате Англии за сезон

Фото: игроки "Ливерпуля" (twitter.com/LFC)

Очередное достижение подопечных Юргена Клоппа

"Ливерпуль" впервые в своей истории обыграл все команды в одном розыгрыше чемпионата Англии. Об этом сообщается в Twitter мерсисайдского клуба.

Это достижение покорилось команде Юргена Клоппа после победы в перенесенном гостевом матче 18 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" (2:0). Победу красным принесли гол с пенальти Мохамеда Салаха и удар Алекса Окслейд-Чемберлена.

GET IN! — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2020

Таким образом, "Ливерпуль" в нынешнем сезоне победил как минимум по разу всех соперников по чемпионату. Подобное достижение покорилось клубу впервые за все время выступления в высшем английском дивизионе.

For the first time ever in the top flight, we’ve beaten every other team in a single league campaign pic.twitter.com/Cm5VtdvYRz — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2020

В турнирной таблице АПЛ "мерсисайдцы" уверенно занимают первое место. В активе команды Клоппа 70 очков из 72 возможных. Отрыв красных от "Манчестер Сити", занимающего второе место, составляет 19 очков.

"Ливерпуль" выиграл 15 матчей чемпионата Англии подряд и 23 из 24 в этом сезоне, лишь раз потеряв очки - в гостевом октябрьском матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Напомним, недавно "Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года.