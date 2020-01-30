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"Ливерпуль" впервые обыграл всех соперников в чемпионате Англии за сезон

Новости » Спорт     30.01.2020 - 09:09
"Ливерпуль" впервые обыграл всех соперников в чемпионате Англии за сезон
Фото: игроки "Ливерпуля" (twitter.com/LFC)

Очередное достижение подопечных Юргена Клоппа

"Ливерпуль" впервые в своей истории обыграл все команды в одном розыгрыше чемпионата Англии. Об этом сообщается в Twitter мерсисайдского клуба.

Это достижение покорилось команде Юргена Клоппа после победы в перенесенном гостевом матче 18 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" (2:0). Победу красным принесли гол с пенальти Мохамеда Салаха и удар Алекса Окслейд-Чемберлена.

Таким образом, "Ливерпуль" в нынешнем сезоне победил как минимум по разу всех соперников по чемпионату. Подобное достижение покорилось клубу впервые за все время выступления в высшем английском дивизионе.

В турнирной таблице АПЛ "мерсисайдцы" уверенно занимают первое место. В активе команды Клоппа 70 очков из 72 возможных. Отрыв красных от "Манчестер Сити", занимающего второе место, составляет 19 очков.

"Ливерпуль" выиграл 15 матчей чемпионата Англии подряд и 23 из 24 в этом сезоне, лишь раз потеряв очки - в гостевом октябрьском матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Напомним, недавно "Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года.

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